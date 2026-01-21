Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand auf Campingplatz

Maxsain (ots)

Am 21.01.2026 um 14:20 Uhr wurde die Polizei über einen Brand auf dem Campingplatz in Maxsain informiert. Dort geriet ein Wohnwagen samt nebenstehenden Lauben und Holzschuppen in Brand. Die Ursache für den Brandausbruch ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der 68-jährige Eigentümer wurde mit einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt. An dem Wohnwagen und Holzschuppen entstanden Schäden im höheren fünfstelligen Bereich. Neben der Polizei waren noch die Feuerwehr und das DRK im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell