PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand auf Campingplatz

Maxsain (ots)

Am 21.01.2026 um 14:20 Uhr wurde die Polizei über einen Brand auf dem Campingplatz in Maxsain informiert. Dort geriet ein Wohnwagen samt nebenstehenden Lauben und Holzschuppen in Brand. Die Ursache für den Brandausbruch ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der 68-jährige Eigentümer wurde mit einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt. An dem Wohnwagen und Holzschuppen entstanden Schäden im höheren fünfstelligen Bereich. Neben der Polizei waren noch die Feuerwehr und das DRK im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 14:02

    POL-PDMT: Montabaur ICE Bahnhof. Brand von Müllwagen

    Montabaur (ots) - Die Besatzung eines Müllfahrzeug der WAB verrichtete am Mittwoch, den 21.01.2026, gegen 11:30 Uhr, im Bereich des Parkplatz am ICE Bahnhof in Montabaur ihre Mittagspause. Durch Zeugen wurde starke Rauchentwicklung ausgehend vom Ladebereich des Müllfahrzeugs wahrgenommen. Es entwickelte sich schließlich ein Brand, der durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Durch die Rauchentwicklung wurde der ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:28

    POL-PDMT: Vielbach L307 - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht

    Vielbach (ots) - Am 21.01.2026 gegen 06:25 Uhr fuhr der 44-jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW aus Vielbach kommend auf die L307 in Richtung Mogendorf auf. Im Auffahrtsbereich der L307, in einer langgezogenen Rechtskurve, kam es aus bisher ungeklärten Gründen zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug des Gegenverkehrs, in Folge dessen der Fahrzeugführer leicht ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 12:40

    POL-PDMT: Verkehrsunfall, Vollsperrung B413 bei Herschbach UWW

    Herschbach (ots) - Am heutigen Mittwoch, den 21.01.2026, zwischen 07:00 Uhr und 09:30 Uhr musste die B413 bei Herschbach, VG Selters, nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt werden. Die Fahrerin eines PKWs wollte von Mündersbach kommend in Fahrtrichtung Dierdorf von der B413 nach links auf die L305 abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren