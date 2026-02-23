Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auseinandersetzung mit Pfefferspray vor Imbiss

Mainz (ots)

Am Samstag, den 22.02.2026, kam es gegen 15 Uhr in der Goethestraße in Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gab es Streitigkeiten vor einem Dönerimbiss, bei der unter anderem Pfefferspray eingesetzt worden sein soll. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten beide beteiligten Parteien, jeweils bestehend aus zwei Personen, vor Ort angetroffen und getrennt werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergab sich, dass die zwei Beschuldigten Männer im Alter von 20 und 18 Jahren, die Vorbesitzer des Restaurants waren und dort noch lagernde Gegenstände von den neuen Mietern verlangten.

Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen die beiden ehemaligen Besitzer die beiden Geschädigten mit den Händen ins Gesicht geschlagen haben. Zudem setzte einer der Beschuldigten Pfefferspray ein, während der andere den Geschädigten ein Messer vorzeigte ohne dieses jedoch einzusetzen.

Durch die Auseinandersetzung erlitt der Betreiber Augenreizungen durch das Pfefferspray. Das Familienmitglied zog sich eine Prellung an der Wange sowie ebenfalls eine Augenreizung zu.

Der Hauptbeschuldigte wurde erkennungsdienstlich auf einer Polizeidienststelle behandelt und das Pfefferspray beschlagnahmt. Gegen die beiden wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell