Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Betrug durch Schockanruf - 87-Jähriger übergibt 30.000 Euro

Mainz (ots)

Am Freitag, 20.02.2026, gegen 17:53 Uhr, kam es im Bereich Großberg zu einem vollendeten Betrugsdelikt durch einen sogenannten Schockanruf . Ein 87-jähriger Mainzer erhielt auf seinem Festnetzanschluss einen Anruf von einer unbekannten Rufnummer. Der bislang unbekannte Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und teilte mit, dass die Tochter des Geschädigten einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Hierbei seien eine Frau und deren Kind schwer verletzt worden und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Es sei mit dem Ableben der Frau zu rechnen. Zur Abwendung einer drohenden Untersuchungshaft gegen die Tochter sei die Zahlung einer Kaution in Höhe von 90.000 bis 100.000 Euro erforderlich. Im weiteren Verlauf übergab der 87-Jährige einen Briefumschlag mit 30.000 Euro Bargeld an einen bislang unbekannten Abholer vor seiner Wohnanschrift. Der Abholer entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung und wird wie folgt beschrieben:

- dunkler Kapuzenpullover (Kapuze über den Kopf gezogen) - Rucksack - helle Hose

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei wird niemals am Telefon die Zahlung einer Kaution oder die Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen verlangen. Beenden Sie in solchen Fällen umgehend das Gespräch und verständigen Sie die Polizei über die Notrufnummer 110. Sprechen Sie insbesondere mit älteren Angehörigen über diese Betrugsmasche. Zeugen, die im Bereich Großberg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell