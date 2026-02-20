PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Arbeitsgeräte von Firmengelände in Mainz-Gonsenheim gestohlen

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich am Sonntag, 15.02.2026, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr unberechtigt Zugang zum Betriebsgelände einer Firma im Zwanzig-Morgen-Weg in Mainz-Gonsenheim verschafft und unter anderem aus Firmenfahrzeugen Arbeitsgerätschaften entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Raub in Parkhaus - Zeugen gesucht

    Mainz (ots) - Am Donnerstag, 19.02.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es im Bereich des Tritonplatzes am Staatstheater Mainz zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 18-jährigen Mannes. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Geschädigte auf dem Tritonplatz von vier bislang unbekannten männlichen Personen angesprochen. Unter einem Vorwand lockten Sie den 18-Jährigen in ein Parkhaus. Dort wurde der 18-Jährige von der ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 14:24

    POL-PPMZ: Serie von Wahlplakatdiebstählen in Budenheim

    Budenheim (ots) - In der Nacht von Freitag dem 13.2. auf Samstag den 14.02. wurden in Budenheim ca. 60 Wahlplakate der CDU aus dem öffentlichen Raum entwendet. Es handelt sich hierbei sowohl um Plakate für die Ortsbürgermeisterwahl, als auch zur Landtagswahl. Da die Plakate mit Kabelbindern befestigt waren und stellenweise sogar an Straßenlaternen angebracht waren, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren