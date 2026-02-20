Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Arbeitsgeräte von Firmengelände in Mainz-Gonsenheim gestohlen

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich am Sonntag, 15.02.2026, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr unberechtigt Zugang zum Betriebsgelände einer Firma im Zwanzig-Morgen-Weg in Mainz-Gonsenheim verschafft und unter anderem aus Firmenfahrzeugen Arbeitsgerätschaften entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell