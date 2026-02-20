Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raub in Parkhaus - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am Donnerstag, 19.02.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es im Bereich des Tritonplatzes am Staatstheater Mainz zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 18-jährigen Mannes. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Geschädigte auf dem Tritonplatz von vier bislang unbekannten männlichen Personen angesprochen. Unter einem Vorwand lockten Sie den 18-Jährigen in ein Parkhaus. Dort wurde der 18-Jährige von der Personengruppe gegen eine Wand gedrückt und nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei entwendeten sie Bargeld, Kopfhörer, eine EC-Karte sowie seinen Bundespersonalausweis. Während der Tat fertigte der Geschädigte mit seinem Mobiltelefon eine Videoaufnahme. Als die Täter auch das Smartphone entwenden wollten, wies er darauf hin, dass er sich in einer Live-Übertragung befinde und zeigte ihnen den Bildschirm seines Mobiltelefons. Daraufhin ließen die Täter von dem Geschädigten ab und entfernten sich vom Tatort.

Der 18-Jährige blieb unverletzt.

Die vier Täter werden als männlich beschrieben. Weitere Hinweise zu Identität oder Aussehen liegen derzeit nicht vor.

Das Video wurde sichergestellt und ist Teil der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

