POL-PPMZ: Verkehrsunfall auf der L426 bei Essenheim - Rund 20 Unfälle im Präsidialbereich

Essenheim- L426 (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 08:35 Uhr auf der L426 bei Essenheim zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach derzeitigem Stand verlor der Fahrzeugführer eines Audi Q5 witterungsbedingt die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Gegenverkehr, wo er gegen einen entgegenkommenden Tesla stieß und diesen in den Graben schob.

Der Fahrer des Audi klagte über Schmerzen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Da Betriebsstoffe ausliefen, musste der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen werden. Zudem war ein Kran im Einsatz, um das Fahrzeug aus dem Graben zu bergen. Beide E-Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidium Mainz ereigneten sich am heutigen Tag bislang rund 20 Verkehrsunfälle, die auf die aktuellen Witterungsbedingungen zurückzuführen sind.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, die Verkehrslage vor Fahrtantritt im Internet zu überprüfen, ihre Fahrweise den winterlichen Straßen- und Sichtverhältnissen anzupassen und ausreichend Abstand zu halten.

