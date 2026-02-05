Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Nienburg (ots)

(Gav) In der Zeit von Sonntag, den 01.02.2026, gegen 18:00 Uhr, bis Mittwoch, den 04.02.2026, gegen 12:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz am Amalie-Thomas-Platz in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein ordnungsgemäß abgestellter Opel Corsa wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich des hinteren rechten Kotflügels beschädigt. Es entstanden eine Delle, Kratzspuren sowie schwarzer Fremdlack. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Tel. 05021 / 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell