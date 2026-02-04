PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Körperverletzung in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen mit Hund

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 28.01.2026, kam es gegen 13:00 Uhr in der Bahnhofstraße in der Stadthäger Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte sich der Mann der Passantin zunächst in den Weg und schlug ihr mehrfach mit der Hand ins Gesicht. Nachdem er sich kurzzeitig entfernt hatte, kehrte er zurück und drängte sie in einen Hauseingang, wo es zu weiteren verbalen Übergriffen kam.

Zwei bislang unbekannte Zeugen griffen helfend ein. Dabei handelt es sich um ein Pärchen, das zur Tatzeit mit einem goldfarbenen Hund, ähnlich einem Golden Retriever, unterwegs war. Durch deren Einschreiten konnte sich die Frau aus der Situation lösen und den Bereich in Richtung Hagemeyer verlassen.

Der mutmaßliche Tatverdächtige konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung bittet die Polizei insbesondere das Pärchen mit dem goldfarbenen Hund sowie weitere mögliche Zeugen, sich bei der Polizei Stadthagen unter der Tel. 05721 / 98220 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

