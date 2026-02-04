Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eisplatten beschädigen Pkw

Rinteln (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 03.02.2026, gegen 17:55 Uhr, kam es im Bereich des Parkdecks eines Einkaufsmarktes an der Konrad-Adenauer-Straße in Rinteln zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Bislang unbekannte Täter warfen Eisplatten vom Parkdeck und beschädigten hierbei einen vorbeifahrenden Audi, der die Straße "Im Emmerten" befuhr.

Die Polizei Rinteln bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, sich unter der Tel. 05751 / 96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell