Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf Klinikparkplatz
Vehlen (ots)
(Gav) Am Dienstag, den 03.02.2026, kam es in der Zeit von 10:45 Uhr bis 19:00 Uhr auf dem Parkplatz des Klinikums Schaumburg in Vehlenmzu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte einen dort abgestellten Mercedes-Benz und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.
Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.
Zeugen, die im genannten Zeitraum Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der Tel. 05722 28940 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell