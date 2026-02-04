Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf Klinikparkplatz

Vehlen (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 03.02.2026, kam es in der Zeit von 10:45 Uhr bis 19:00 Uhr auf dem Parkplatz des Klinikums Schaumburg in Vehlenmzu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte einen dort abgestellten Mercedes-Benz und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der Tel. 05722 28940 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell