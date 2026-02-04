Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hilgermissen - Glättebedingter Verkehrsunfall

Hilgermissen (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 03.02.2026, gegen 8.30 Uhr wurde der Polizei Hoya ein Verkehrsunfall in Hilgermissen gemeldet.

Ein 43-jähriger Delmenhorster befuhr die Straße Eitzendorf, als er aufgrund der winterglatten Fahrbahn alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Der 43-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Toyota entstand jedoch massiver Frontschaden - er war nicht mehr fahrbereit.

