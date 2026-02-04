Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Hilgermissen - Glättebedingter Verkehrsunfall
Hilgermissen (ots)
(KEM) Am Dienstag, den 03.02.2026, gegen 8.30 Uhr wurde der Polizei Hoya ein Verkehrsunfall in Hilgermissen gemeldet.
Ein 43-jähriger Delmenhorster befuhr die Straße Eitzendorf, als er aufgrund der winterglatten Fahrbahn alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.
Der 43-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Toyota entstand jedoch massiver Frontschaden - er war nicht mehr fahrbereit.
Rückfragen bitte an:
Andrea Kempin
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell