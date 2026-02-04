PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Haßbergen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Haßbergen (ots)

(KEM) Am Montag, den 02.02.2026, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Gartenzaun an der Lindenstraße in Haßbergen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Polizeilichen Erkenntnisse zufolge kam der Unbekannte in der Zeit von ca. 17 bis 23 Uhr mit einem Kraftfahrzeug von der Fahrbahn ab und rutschte in den Gartenzaun. Er entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Geschädigten zu informieren. Der Schaden am Doppelstabmattenzaun wurde vorläufig auf ca. 250 Euro geschätzt.

Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Hoya unter 04251/67280 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Andrea Kempin
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
