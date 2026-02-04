Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hilgermissen - PKW kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Hilgermissen (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 03.02.2026, gegen 14.38 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person an der L201 in Hilgermissen.

Ein 20-jähriger Renault-Fahrer befuhr die L201 aus Magelsen kommend. In einer Linkskurve geriet er aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und blieb im Straßengraben auf der Seite liegen.

Der junge Mann konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Er war jedoch leicht verletzt und wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden am Renault wurde auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Der PKW wurde abgeschleppt.

