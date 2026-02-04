PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hilgermissen - PKW kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Hilgermissen (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 03.02.2026, gegen 14.38 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person an der L201 in Hilgermissen.

Ein 20-jähriger Renault-Fahrer befuhr die L201 aus Magelsen kommend. In einer Linkskurve geriet er aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und blieb im Straßengraben auf der Seite liegen.

Der junge Mann konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Er war jedoch leicht verletzt und wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden am Renault wurde auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Der PKW wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Andrea Kempin
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

  • 04.02.2026 – 09:40

    POL-NI: Hilgermissen - Glättebedingter Verkehrsunfall

    Hilgermissen (ots) - (KEM) Am Dienstag, den 03.02.2026, gegen 8.30 Uhr wurde der Polizei Hoya ein Verkehrsunfall in Hilgermissen gemeldet. Ein 43-jähriger Delmenhorster befuhr die Straße Eitzendorf, als er aufgrund der winterglatten Fahrbahn alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der 43-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Toyota entstand jedoch massiver ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 09:39

    POL-NI: Haßbergen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Haßbergen (ots) - (KEM) Am Montag, den 02.02.2026, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Gartenzaun an der Lindenstraße in Haßbergen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Polizeilichen Erkenntnisse zufolge kam der Unbekannte in der Zeit von ca. 17 bis 23 Uhr mit einem Kraftfahrzeug von der Fahrbahn ab und rutschte in den Gartenzaun. Er entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne ...

    mehr
