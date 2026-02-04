PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erfolgsmeldung - Tatverdächtiger durch länderübergreifende Zusammenarbeit festgenommen

Warmsen (ots)

(Gav) Am Montagnachmittag, den 26.01.2026, kam es gegen 16:20 Uhr in Warmsen im Bereich eines stillgelegten Pumpwerks zu einem Polizeieinsatz. Anlass war ein Hinweis auf einen aktuellen Einbruch, bei dem sich die mutmaßlichen Täter noch am Tatort befinden sollten.

Unmittelbar nach Eingang der Meldung begaben sich Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Stolzenau zum Einsatzort. Zur Unterstützung wurden Kräfte der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke hinzugezogen. Das Gelände wurde abgesucht, wobei im frischen Neuschnee mehrere Schuhspuren festgestellt wurden, die vom Tatort wegführten.

Zur weiteren Spurensuche und Fahndung kam der Diensthund Skye der Polizei Minden-Lübbecke zum Einsatz. Dieser nahm eine Fährte auf und verfolgte diese in den Nahbereich. Im Verlauf der Suche wurde im Unterholz einer Waldschonung unter anderem ein Kleidungsstück aufgefunden, das mutmaßlich dem geflüchteten Täter gehörte. Parallel dazu führten die eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen eine Nahbereichsfahndung durch.

Im Rahmen dieser Fahndungsmaßnahmen konnte durch Kräfte der Polizei Nordrhein-Westfalen ein Tatverdächtiger im Nahbereich vorläufig festgenommen werden. Ein Abgleich des vom Tatverdächtigen getragenen Schuhwerks mit den am Einsatzort gesicherten Schuhspuren ergab eine Übereinstimmung, wodurch sich der Tatverdacht erhärtete.

Nach bisherigen Erkenntnissen stehen die Tatverdächtigen im Zusammenhang mit dem Diebstahl größerer Mengen von Metallkabeln, die an einem bislang noch nicht abschließend bekannten Tatort entwendet und auf dem Gelände des Pumpwerks weiterverarbeitet worden sein sollen. Beim Eintreffen der Polizei waren mehrere Personen geflüchtet und hatten ein mutmaßlich genutztes Fahrzeug am Einsatzort zurückgelassen, das zunächst sichergestellt wurde.

Der vorläufig festgenommene 32-jährige Mann aus Liebenau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Zwei weitere Tatverdächtige befinden sich weiterhin auf der Flucht. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei hebt die schnelle und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften der Polizei Niedersachsen und der Polizei Nordrhein-Westfalen hervor, die maßgeblich zum Einsatzerfolg beigetragen hat.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 09:49

    POL-NI: Witterungsbedingter Verkehrsunfall

    Husum (ots) - (Gav) Am Montagmorgen, 02.02.2026, gegen 08:35 Uhr, kam es in Husum zu einem Verkehrsunfall infolge winterglatter Fahrbahn. Eine 21-jährige Frau aus Nienburg befuhr mit ihrem Mercedes-Benz die Straße "In der Blankenau" und beabsichtigte, in die Straße "Zum Alten Hof" abzubiegen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse kam sie im Abbiegevorgang von der Fahrbahn ab und rutschte mit ihrem Pkw gegen einen ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 09:42

    POL-NI: Vorfahrt missachtet - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

    Warber (ots) - (Gav) Am Montagabend, den 02.02.2026, gegen 21:15 Uhr, ereignete sich im Bückeburger Ortsteil Warber ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Rinteln befuhr mit seinem Skoda Fabia den Kreuzungsbereich Warbersche Straße/Meinser Straße und missachtete dabei die Vorfahrt eines 52-jährigen Mannes aus ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 09:39

    POL-NI: Einbruch in Antik- und Trödelgeschäft - Zeugen gesucht

    Obernkirchen (ots) - (Gav) In der Nacht von Montag, 02.02.2026, auf Dienstag, 03.02.2026, kam es in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 03:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Antik- und Trödelgeschäft in der Langen Straße in Obernkirchen. Bislang unbekannte Täter drangen über ein Oberlicht in das Geschäft ein und entwendeten diverse Gegenstände. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren