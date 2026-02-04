PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw überschlägt sich auf schneeglatter Fahrbahn

Lauenhagen (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 03.02.2026, gegen 18:30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 27 in Lauenhagen zu einem Verkehrsunfall.

Ein 22-jähriger Mann aus Rehburg-Loccum befuhr mit einem Mitsubishi die Hauptstraße, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der von Schnee verwehten Fahrbahn ins Schlingern geriet, mit aufgeschobenem Schnee kollidierte und sich in der Folge überschlug. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrzeugführer sowie zwei Mitfahrer (17 und 15 Jahre alt) erlitten einen Schock. Der Fahrer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 12:34

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf Klinikparkplatz

    Vehlen (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 03.02.2026, kam es in der Zeit von 10:45 Uhr bis 19:00 Uhr auf dem Parkplatz des Klinikums Schaumburg in Vehlenmzu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte einen dort abgestellten Mercedes-Benz und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 10:18

    POL-NI: Hilgermissen - PKW kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

    Hilgermissen (ots) - (KEM) Am Dienstag, den 03.02.2026, gegen 14.38 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person an der L201 in Hilgermissen. Ein 20-jähriger Renault-Fahrer befuhr die L201 aus Magelsen kommend. In einer Linkskurve geriet er aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 09:40

    POL-NI: Hilgermissen - Glättebedingter Verkehrsunfall

    Hilgermissen (ots) - (KEM) Am Dienstag, den 03.02.2026, gegen 8.30 Uhr wurde der Polizei Hoya ein Verkehrsunfall in Hilgermissen gemeldet. Ein 43-jähriger Delmenhorster befuhr die Straße Eitzendorf, als er aufgrund der winterglatten Fahrbahn alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der 43-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Toyota entstand jedoch massiver ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren