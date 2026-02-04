Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw überschlägt sich auf schneeglatter Fahrbahn

Lauenhagen (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 03.02.2026, gegen 18:30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 27 in Lauenhagen zu einem Verkehrsunfall.

Ein 22-jähriger Mann aus Rehburg-Loccum befuhr mit einem Mitsubishi die Hauptstraße, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der von Schnee verwehten Fahrbahn ins Schlingern geriet, mit aufgeschobenem Schnee kollidierte und sich in der Folge überschlug. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrzeugführer sowie zwei Mitfahrer (17 und 15 Jahre alt) erlitten einen Schock. Der Fahrer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

