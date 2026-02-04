Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zigarettenautomat gesprengt
Steimbke (ots)
(Gav) In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, den 04.02.2026, gegen 00:40 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Steimbke zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten.
Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.
Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Hoya unter der Tel. 04251 / 67280 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell