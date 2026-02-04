Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zigarettenautomat gesprengt

Steimbke (ots)

(Gav) In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, den 04.02.2026, gegen 00:40 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Steimbke zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Hoya unter der Tel. 04251 / 67280 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell