PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zigarettenautomat gesprengt

Steimbke (ots)

(Gav) In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, den 04.02.2026, gegen 00:40 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Steimbke zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Hoya unter der Tel. 04251 / 67280 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 12:55

    POL-NI: Eisplatten beschädigen Pkw

    Rinteln (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 03.02.2026, gegen 17:55 Uhr, kam es im Bereich des Parkdecks eines Einkaufsmarktes an der Konrad-Adenauer-Straße in Rinteln zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Bislang unbekannte Täter warfen Eisplatten vom Parkdeck und beschädigten hierbei einen vorbeifahrenden Audi, der die Straße "Im Emmerten" befuhr. Die Polizei Rinteln bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 12:38

    POL-NI: Pkw überschlägt sich auf schneeglatter Fahrbahn

    Lauenhagen (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 03.02.2026, gegen 18:30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 27 in Lauenhagen zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Rehburg-Loccum befuhr mit einem Mitsubishi die Hauptstraße, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der von Schnee verwehten Fahrbahn ins Schlingern geriet, mit aufgeschobenem Schnee kollidierte und sich in der Folge überschlug. Der Pkw blieb ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 12:34

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf Klinikparkplatz

    Vehlen (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 03.02.2026, kam es in der Zeit von 10:45 Uhr bis 19:00 Uhr auf dem Parkplatz des Klinikums Schaumburg in Vehlenmzu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte einen dort abgestellten Mercedes-Benz und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren