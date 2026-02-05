PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeug ohne Versicherungsschutz geführt

Nienburg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 04.02.2026, wurde in der Zeit von 08:20 Uhr bis 08:30 Uhr ein 27-jähriger Mann aus Rodewald in der Verdener Landstraße in Nienburg mit seinem Opel Corsa kontrolliert.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass für das geführte Kraftfahrzeug kein erforderlicher Haftpflichtversicherungsschutz bestand. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung Teil I wurden daraufhin sichergestellt.

Gegen den Beschuldigten wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

