Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Fahrzeug ohne Versicherungsschutz geführt
Nienburg (ots)
(Gav) Am Mittwoch, den 04.02.2026, wurde in der Zeit von 08:20 Uhr bis 08:30 Uhr ein 27-jähriger Mann aus Rodewald in der Verdener Landstraße in Nienburg mit seinem Opel Corsa kontrolliert.
Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass für das geführte Kraftfahrzeug kein erforderlicher Haftpflichtversicherungsschutz bestand. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung Teil I wurden daraufhin sichergestellt.
Gegen den Beschuldigten wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell