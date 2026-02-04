Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Körperverletzung vor Diskothek - Polizei sucht Zeugen

Rodewald (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 01.02.2026, kam es gegen 03:30 Uhr vor der Diskothek "Blaue Maus" in der Hauptstraße in Rodewald zu einer Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Mann vor der Diskothek eine Auseinandersetzung zwischen zwei ihm unbekannten Männern. Als er diese ansprach und versuchte, schlichtend einzugreifen, wurde er unvermittelt von einem der Beteiligten mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Durch den Schlag erlitt der Mann eine Kopfplatzwunde oberhalb des Auges. Anschließend entfernte sich das Opfer in Begleitung seiner Freunde vom Tatort.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich bei der Polizeistation Steimbke unter der Tel. 05026 / 900850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell