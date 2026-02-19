PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnungseinbrüche in Mainz-Bretzenheim und Mainz-Gonsenheim

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch, 18.02.2026, zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Essenheimer Straße in Mainz-Bretzenheim eingebrochen. Der oder die Täter hebelten nach derzeitigem Erkenntnisstand die Hauseingangstür auf und durchsuchten das Wohnhaus. Gestohlen wurde unter anderem Bargeld und Goldschmuck.

Im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 21:40 Uhr am Mittwoch, 18.02.2026, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Lennebergstraße in Mainz-Gonsenheim eingebrochen. Nach derzeitigem Stand gelangten die Täter durch Einschlagen eines Fensters im Erdgeschoss ins Innere des Gebäudes. Zuvor hatten der oder die Täter wohl erfolglos versucht, sich über eine Kellertür Zutritt zu verschaffen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Nochmal der dringende Hinweis: Bei aktuellen und verdächtigen Beobachtungen bitte umgehend die Polizei über den Notruf verständigen. Nur so können Fahndungsmaßnahmen im Einzelfall zum Erfolg führen. Rufen sie nicht erst Freunde, Verwandte oder ihren Vermieter an, wählen sie sofort die 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

