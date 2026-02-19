PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Linienbus - Fußgänger verursacht Gefahrenbremsung

Mainz (ots)

Am Dienstag, den 18.02.2026, gegen 13:20 Uhr, kam es in der zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte ein Fußgänger die Bahnhofstraße kurz vor der Parcusstraße zwischen zwei am Fahrbahnrand abgestellten Pkw und querte die Fahrbahn, obwohl in etwa 20 Metern Entfernung sich eine Fußgängerampel befand. Der Fußgänger achtete hierbei nicht auf einen von links kommendem Linienbus der Linie 63 in Fahrtrichtung Weisenau.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen. Infolge der starken Bremsung stürzte ein im Bus befindlicher Kontrolleur und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem Linienbus kam es nicht. Nach einem kurzen verbalen Streitgespräch mit dem Busfahrer entfernte sich der Fußgänger in Richtung Innenstadt. Der Linienbus war zum Unfallzeitpunkt mit etwa 40 Fahrgästen besetzt, die das Fahrzeug noch vor Eintreffen der Polizei verließen.

Die Polizei sucht daher nach dem noch unbekannten Fußgänger.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

