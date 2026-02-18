PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugen nach Auseinandersetzung im Bus gesucht

Mainz/Wiesbaden (ots)

In der Nacht von Montag, 16.02.2026, auf Dienstag, 17.02.2026, kam es in einem Linienbus in Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 17-Jähriger verletzt wurde.

Der Jugendliche stieg gegen 23:55 Uhr am Mainzer Brückenplatz in den Bus Richtung Mainz-Kastel. Im Fahrzeug wurde er von vier unbekannten Tätern angegriffen. Während der Auseinandersetzung erlitt der 17-Jährige leichte Verletzungen. Erst als weitere Fahrgäste eingriffen, ließen die Täter von ihm ab und verließen den Bus am Brückenkopf.

Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 an das Haus des Jugendrechts der Wiesbadener Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

