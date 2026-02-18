PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Verkaufsraum eines Weingutes - Polizei bittet um Hinweise

Stadecken-Elsheim (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 16. Februar 2026, 22.00 Uhr, und Dienstag, 17. Februar 2026, 11.15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in den Verkaufsraum eines Weingutes in Stadecken-Elsheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten den Innenbereich nach Wertgegenständen.

Aus dem Verkaufsraum wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Nach Feststellung und Meldung des Einbruches am Dienstag übernahmen die eingesetzten Beamten die Spurensuche und die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Weingutes bemerkt haben, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

