Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Anlagenbetrug über Facebook - 60-Jähriger verliert knapp 30.000EUR

Nieder-Olm (ots)

Ein 60-jähriger Mann wurde Opfer eines Anlagebetrugs und erlitt einen finanziellen Schaden in Höhe von knapp 30.000EUR

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Geschädigte über die Social-Media-Plattform Facebook auf ein vermeintlich lukratives Angebot für eine Festgeldanlage bei einer Schweizer Bank aufmerksam. Nachdem er dort seine Kontaktdaten hinterlassen hatte, wurde er per E-Mail von einer bislang unbekannten Person kontaktiert. In der Folge erhielt er Erklärungen zum angeblichen Ablauf der Geldanlage.

Der 60-Jährige überwies daraufhin in mehreren Teilbeträgen insgesamt fast 30.000 Euro auf ihm mitgeteilte Konten. Für einzelne Zahlungen sowie für die angebliche Kontoeröffnung wurden ihm Belege übersandt, die den Anschein einer seriösen Abwicklung erwecken sollten.

Erst als der vermeintliche Ansprechpartner mitteilte, eine weitere Zahlung sei nicht eingegangen, wurde der Mann misstrauisch und nahm selbst Kontakt zu der betreffenden Bank auf. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelte und kein Konto auf seinen Namen existierte.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Das Polizeipräsidium Mainz warnt in diesem Zusammenhang vor vermeintlich lukrativen Geldanlageangeboten im Internet. Seien Sie besonders vorsichtig bei ungewöhnlich hohen Renditeversprechen. Überweisen Sie kein Geld an unbekannte Personen oder Institutionen, ohne sich zuvor eigenständig und unabhängig über die Seriosität des Anbieters zu informieren

