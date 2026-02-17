Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: LKW-Fahrer auf Rastanlage leblos in Führerhaus aufgefunden - Medizinische Ursache steht im Raum

Mainz (ots)

Am Dienstagmorgen, 17.02.2026, gegen 08:00 Uhr wurde am Rastplatz Heidenfahrt Süd an der A60 in Fahrtrichtung Mainz ein 56-jähriger Mann tot am Steuer seines LKW aufgefunden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand steht eine medizinische Ursache im Raum.

Verständigt wurde die Polizei von einem anderen LKW-Fahrer. Dieser hatte am Vorabend, also am Montag, 16.02.2026, gegen 21:20 Uhr sein Fahrzeug auf besagter Rastanlage abgestellt. Wie sich am Morgen herausstellte, war der nunmehr Verstorbene in der Nacht möglicherweise aufgrund einer medizinischen Ursache mit seinem LKW leicht auf den geparkten LKW aufgefahren.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

