Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in zwei Einfamilienhäuser - Unbekannte Täter hebeln Fenster auf

Mainz-Gonsenheim (ots)

In der Zeit zwischen 15.02.2026 und 16.02.2026 kam es in der Heidesheimer Straße im Mainzer Stadtteil Gonsenheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter begaben sich über den rückwärtigen Bereich des Anwesens zu einem dort befindlichen Fenster, welches aufgehebelt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließen sie das Objekt kurze Zeit später wieder, ohne etwas zu entwenden, da das Haus erst kürzlich erworben wurde und noch nicht bewohnt wird.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am 16.02.2026 zwischen 15.00- 21.35 Uhr in der Carlo-Mierendorff-Straße in Mainz-Gonsenheim.

Hier wurde sich ebenfalls durch Beschädigen einer Terrassentür Zutritt zum Objekt verschafft, um unter anderem Bargeld und Schmuck zu entwenden.

Im Nahbereich des Tatobjektes wurden in zeitlichem Zusammenhang zwei verdächtige Personen beobachtet. Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Nochmal der dringende Hinweis: Bei aktuellen und verdächtigen Beobachtungen bitte umgehend die Polizei über den Notruf verständigen. Nur so können Fahndungsmaßnahmen im Einzelfall zum Erfolg führen. Rufen sie nicht erst Freunde, Verwandte oder ihren Vermieter an, wählen sie sofort die 110.

