PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in zwei Einfamilienhäuser - Unbekannte Täter hebeln Fenster auf

Mainz-Gonsenheim (ots)

Einbruch in zwei Einfamilienhäuser - Unbekannte Täter hebeln Fenster auf

In der Zeit zwischen 15.02.2026 und 16.02.2026 kam es in der Heidesheimer Straße im Mainzer Stadtteil Gonsenheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter begaben sich über den rückwärtigen Bereich des Anwesens zu einem dort befindlichen Fenster, welches aufgehebelt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließen sie das Objekt kurze Zeit später wieder, ohne etwas zu entwenden, da das Haus erst kürzlich erworben wurde und noch nicht bewohnt wird.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am 16.02.2026 zwischen 15.00- 21.35 Uhr in der Carlo-Mierendorff-Straße in Mainz-Gonsenheim.

Hier wurde sich ebenfalls durch Beschädigen einer Terrassentür Zutritt zum Objekt verschafft, um unter anderem Bargeld und Schmuck zu entwenden.

Im Nahbereich des Tatobjektes wurden in zeitlichem Zusammenhang zwei verdächtige Personen beobachtet. Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Nochmal der dringende Hinweis: Bei aktuellen und verdächtigen Beobachtungen bitte umgehend die Polizei über den Notruf verständigen. Nur so können Fahndungsmaßnahmen im Einzelfall zum Erfolg führen. Rufen sie nicht erst Freunde, Verwandte oder ihren Vermieter an, wählen sie sofort die 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 21:13

    POL-PPMZ: 4. Zwischenbilanz Rosenmontag

    Mainz (ots) - Anlässlich des 122. Rosenmontagsumzuges in Mainz zieht das Polizeipräsidium Mainz eine positive Zwischenbilanz des Einsatzgeschehens bis 20:00 Uhr. Bislang wurden nahezu 940 Personen polizeilich kontrolliert, darunter befanden sich über 500 Kinder und Jugendliche. Im Rahmen der Kontrollen wurden rund 190 Liter Alkohol sichergestellt beziehungsweise vernichtet. Bis zum genannten Zeitpunkt wurden insgesamt ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 18:08

    POL-PPMZ: 3. Zwischenbilanz Rosenmontag

    Mainz (ots) - In der Mainzer Innenstadt feiern weiterhin mehrere tausend Menschen ausgelassen und überwiegend friedlich. Die Polizei ist mit starken Kräften im Einsatz und sorgt gemeinsam mit den Ordnungsbehörden für Sicherheit und Ordnung. Die zwischenzeitlich eingerichteten Straßensperrungen wurden größtenteils wieder aufgehoben. Lediglich die Altstadt und Veranstaltungsfläche bleiben weiterhin für den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren