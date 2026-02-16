PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 3. Zwischenbilanz Rosenmontag

Mainz (ots)

In der Mainzer Innenstadt feiern weiterhin mehrere tausend Menschen ausgelassen und überwiegend friedlich. Die Polizei ist mit starken Kräften im Einsatz und sorgt gemeinsam mit den Ordnungsbehörden für Sicherheit und Ordnung.

Die zwischenzeitlich eingerichteten Straßensperrungen wurden größtenteils wieder aufgehoben. Lediglich die Altstadt und Veranstaltungsfläche bleiben weiterhin für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Viele Feiernde bewegen sich aktuell in Richtung Schillerplatz und Markt.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden rund 860 Personen kontrolliert. Davon waren etwas mehr als 500 Kinder und Jugendliche. Im Rahmen der Kontrollen wurden bislang rund 190 Liter Alkohol sichergestellt beziehungsweise vernichtet.

Die Polizei hat bisher 17 Strafanzeigen sowie 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen.

Eine weitere Pressemitteilung mit einer aktualisierten Bilanz wird gegen 21:00 Uhr veröffentlicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 14:46

    POL-PPMZ: 2. Zwischenbilanz Rosenmontag

    Mainz (ots) - Beim Mainzer Rosenmontag wird weiter fröhlich und zumeist friedlich gefeiert. Bis dato wurden insgesamt 514 Personenkontrollen durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mainz durchgeführt, davon 375 im Rahmen von Jugendschutzkontrollen. Über 140 Liter Alkohol mussten entsorgt werden. Weiterhin wurden zwei Körperverletzungsdelikte polizeilich aufgenommen. Im Bereich der Zitadelle konnte durch ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 13:00

    POL-PPMZ: Einbrüche in mehreren Mainzer Stadtteilen am Wochenende- Polizei bittet um Hinweise

    Mainz- Stadtgebiet (ots) - Einbrüche in mehreren Mainzer Stadtteilen am Wochenende- Polizei bittet um Hinweise Bislang unbekannte Täter sind im Laufe des Freitags, 13.02.2026, in ein Einfamilienhaus in der Eduard-David-Straße im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld eingebrochen. Der oder die Täter hebelten nach derzeitigem Stand die Kellertür auf und ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 12:12

    POL-PPMZ: Erste Zwischenbilanz Rosenmontag

    Mainz (ots) - Pünktlich um 11:11 Uhr startete der 122. Rosenmontagsumzug in Mainz. Entlang der Zugstrecke und in der Mainzer Innenstadt feiern hunderttausende Närrinnen und Narrhallesen friedlich und ausgelassen. Aus polizeilicher Sicht gab es bisher wenig Anlass zum Tätigwerden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden insgesamt 126 Personenkontrollen durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mainz durchgeführt, davon 120 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren