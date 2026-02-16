Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 3. Zwischenbilanz Rosenmontag

Mainz (ots)

In der Mainzer Innenstadt feiern weiterhin mehrere tausend Menschen ausgelassen und überwiegend friedlich. Die Polizei ist mit starken Kräften im Einsatz und sorgt gemeinsam mit den Ordnungsbehörden für Sicherheit und Ordnung.

Die zwischenzeitlich eingerichteten Straßensperrungen wurden größtenteils wieder aufgehoben. Lediglich die Altstadt und Veranstaltungsfläche bleiben weiterhin für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Viele Feiernde bewegen sich aktuell in Richtung Schillerplatz und Markt.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden rund 860 Personen kontrolliert. Davon waren etwas mehr als 500 Kinder und Jugendliche. Im Rahmen der Kontrollen wurden bislang rund 190 Liter Alkohol sichergestellt beziehungsweise vernichtet.

Die Polizei hat bisher 17 Strafanzeigen sowie 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen.

Eine weitere Pressemitteilung mit einer aktualisierten Bilanz wird gegen 21:00 Uhr veröffentlicht.

