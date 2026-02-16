Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Erste Zwischenbilanz Rosenmontag

Mainz (ots)

Pünktlich um 11:11 Uhr startete der 122. Rosenmontagsumzug in Mainz. Entlang der Zugstrecke und in der Mainzer Innenstadt feiern hunderttausende Närrinnen und Narrhallesen friedlich und ausgelassen.

Aus polizeilicher Sicht gab es bisher wenig Anlass zum Tätigwerden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden insgesamt 126 Personenkontrollen durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mainz durchgeführt, davon 120 im Rahmen von Jugendschutzkontrollen. Hier wurden mehrere Liter Alkohol entsorgt und diverse "Klopfer", sowie "Vapes" sichergestellt.

Eine Person musste aufgrund aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Außerdem wurden vier s.g. Anscheinswaffen sichergestellt.

Die nächste Zwischenbilanz wird gegen 15:00 Uhr veröffentlicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell