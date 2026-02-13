Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mehrere Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mainz-Stadtgebiet (ots)

Am Donnerstag, dem 12.02.2026 kam es erneut zu Wohnungseinbrüchen in Mainz. Besonders betroffen war mit drei Taten in der Willi-Wolf-Straße, im Bereich Lanzelhohl sowie in der Hildegard-von-Bingen-Straße der Stadtteil Bretzenheim, aber auch mit jeweils einer Tat in der Annabergstraße die Oberstadt, in der Fritz-Bockius-Straße der Stadtteil Hartenberg-Münchfeld und einem Fall am Rodeneck-Platz auch Finthen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in den meisten Fällen in den frühen Abendstunden Zutritt zu Einfamilienhäusern und Erdgeschosswohnungen, indem sie Fenster oder Fenstertüren aufhebelten. Die Täter nutzten hierbei offenbar die Abwesenheit der Bewohner aus.

In sämtlichen Fällen wurden die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter zumeist Bargeld sowie Schmuck. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den betroffenen Bereichen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, Fenster und Türen auch bei kurzfristiger Abwesenheit stets ordnungsgemäß zu verschließen und empfiehlt die Nutzung einbruchhemmender Sicherungstechnik.

