Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Neustadt - Trickdiebstahl und anschließender Missbrauch einer Bankkarte

Mainz-Neustadt (ots)

Ein 78-jähriger Geschädigter erschien am 12.02.2026 gegen 18:00 Uhr auf einer Mainzer Polizeidienststelle und erstattete Anzeige wegen eines Trickdiebstahls.

Nach Angaben des Mannes befand er sich am Mittwoch, dem 11.02.2026 gegen 11:30 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg. Er lief die Hindenburgstraße in Richtung Goethepark entlang, als ihm auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein unbekannter Mann auffiel, der ihm zuwinkte. Der Unbekannte begab sich schließlich zu ihm und fragte, ob er 50 Cent für einen Parkautomaten habe. Als der Geschädigte in seinem Geldbeutel nach Kleingeld suchte, griff der Mann unvermittelt selbst hinein, entnahm 50 Cent und übergab im Gegenzug 1 Euro. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte setzte seinen Heimweg in Richtung Leibnizstraße fort. Beim Aufschließen seiner Wohnungstür näherte sich ihm plötzlich eine männliche Person von hinten und half ihm ungefragt beim Öffnen der Tür. Ob es sich hierbei um denselben Mann handelte, ist derzeit unklar. Die vom Geschädigten mitgeführte Tasche trug er währenddessen am Körper. Nachdem er seine Wohnung betreten hatte, stellte der Mann fest, dass sich sein Geldbeutel nicht mehr in der Tasche befand. Darin befanden sich Bargeld, Ausweisdokumente und diverse Karten. Unmittelbar danach begab sich der Geschädigte zu seiner Bankfiliale, um die EC-Karte sperren zu lassen. Hierbei wurde festgestellt, dass bereits mehrere unberechtigte Abbuchungen erfolgt waren.

Die Ermittlungen wegen Trickdiebstahl und Computerbetrug wurden aufgenommen.

Zeugen, die im Bereich der Hindenburgstraße, des Goetheparks oder der Leibnizstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell