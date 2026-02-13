PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 43-Jähriger stiehlt mehrere Parfümflaschen aus Geschäften in der Mainzer Innenstadt

Mainz (ots)

Ein 43-jähriger Ladendieb hat am Donnerstag, 12.02.2026, in zwei Geschäften in der Mainzer Innenstadt Parfüm gestohlen. Gegen 15:20 Uhr meldete der Ladendetektkiv eines Geschäftes in der Fußgängerzone einen Mann, der eine Parfümflasche in seine Hosentasche gesteckt habe. In dem Rucksack des Mannes fanden hinzugerufene Einsatzkräfte der Polizei weitere Parfümflaschen aus einem weiteren Geschäft in der Altstadt. Wie sich herausstellte, wurden diese dort ebenfalls entwendet. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

