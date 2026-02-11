PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall in Mainz-Gonsenheim leicht verletzt

Mainz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich Am Sägewerk/Koblenzer Straße in Mainz-Gonsenheim ist am Dienstag, 10.02.2026, gegen kurz vor 10:00 Uhr ein 54-jähriger Rollerfahrer verletzt worden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Rollerfahrer die Koblenzer Straße aus Mainz-Gonsenheim kommend in Richtung Mainz-Bretzenheim. Ein 26-jähriger Autofahrer wollte zu diesem Zeitpunkt aus der Straße Am Sägewerk nach links auf die Koblenzer Straße abbiegen. Dabei nahm er dem Rollerfahrer die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß.

Der Rollerfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

