Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsstreit eskaliert - Körperverletzung durch Faustschlag ins Gesicht

Nieder-Olm (ots)

Am 10.02.2026, gegen 11.30 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern im Industriegebiet Nieder-Olm, die schließlich in eine körperliche Attacke mündete.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Beteiligten hintereinander die L413 aus Richtung BAB kommend. An der Lichtzeichenanlage in Höhe der Einmündung "Am Hahnenbusch" bog der Vorausfahrende nach links ab, ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen. Dieses Verhalten widerholte sich bei weiteren Abbiegevorgängen im Industriegebiet.

In der Folge befuhren beide das selbe Gelände, wo sich sodann ein Streitgespräch über das vorherige Fahrverhalten entwickelte. Im Verlauf der Auseinandersetzung beleidigte der zuvor Vorausfahrende den anderen Fahrer und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde.

Beim Verlassen des Parkplatzes kam es zu Beschädigungen an einem der Fahrzeuge.

Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell