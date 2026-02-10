Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täter flüchten ohne zu zahlen

Mainz-Altstadt (ots)

Am Montagabend, den 09.02.2026, kam es gegen 21:15 Uhr in der Mainzer Altstadt zu einem Zechbetrug.

Zwei bislang unbekannte männliche Personen hielten sich in einem Restaurant am Markt auf. Dort bestellten sie Speisen und Getränke. Während ihres Aufenthalts verließen die beiden Männer das Restaurant mehrfach unter dem Vorwand, vor die Tür zu gehen, um zu rauchen. Nach dem wiederholten Verlassen des Lokals flüchteten die Beschuldigten schließlich gemeinsam, ohne die offene Rechnung zu begleichen.

Die Tat wurde durch Mitarbeitende des Restaurants sowie Zeugen bemerkt und der Polizei gemeldet.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Person:

25-30 Jahre alt, blond, dunkelblauer Pullover, Bauchtasche und goldene Kette, blaue Jeans, weiße Schuhe

2. Person:

25-30 Jahre alt, schwarze Hose, Adidaspullover weißgrün, schwarze Jacke, hellbraune Schuhe

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

