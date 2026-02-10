PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Renitenter Ladendieb fährt mit gestohlenem E-Scooter vor

Mainz-Mombach (ots)

In einem Einkaufsmarkt in Mainz-Mombach ist es am Montag, 09.02.2026, gegen 21:00 Uhr zu einem versuchten räuberischen Diebstahl gekommen.

Ein 33-jähriger Mann nahm sich im Markt zwei Getränkedosen. Eine verstaute er unter seiner Kleidung, die andere bezahlte er an der Kasse. Beim Verlassen des Ladens wurde der Mann schließlich von einem Mitarbeiter angesprochen, weigerte sich jedoch, mit ins Büro zu kommen. In der Folge entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Rahmen der Mitarbeiter leicht verletzt wurde. Nachdem sich die Situation zwischenzeitlich beruhigt hatte, bedrohte der 33-Jährige den Mitarbeiter noch. Im Raum stehen nun ein versuchter räuberischer Diebstahl sowie eine Bedrohung.

Darüber hinaus erkannte ein Zeuge den E-Scooter, den der Beschuldigte zuvor im Eingangsbereich abgestellt hatte, als den seinen. Dieser war ihm vor wenigen Monaten gestohlen worden. Das Gefährt wurde zunächst sichergestellt und dem rechtmäßigen Eigentümer anschließend ausgehändigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 12:01

    POL-PPMZ: Gefährliche Körperverletzung im Rahmen einer Party

    Mainz-Oberstadt (ots) - Im Rahmen einer Party in einem Vereinsheim in der Geschwister-Scholl-Straße kommt es am 06.02.2026 gegen 22.00 Uhr zu mehreren Körperverletzungsdelikten, sowohl auf der Anreise zu Fuß, als auch in der Veranstaltungsörtlichkeit. Teilweise befanden sich über hundert, größtenteils jugendliche Gäste zwischen 15-19 Jahren vor Ort. Auf dem Weg ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Fahrzeugführer mit 1,12 Promille gestoppt

    Mainz (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:30 Uhr in der Rheinallee in Mainz zu einer Trunkenheitsfahrt. Polizeikräfte kontrollierten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 30-jährigen Fahrzeugführer. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. In der Folge stellten ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Ladendiebstahl in Nieder-Olm - Täter flüchtig

    Nieder-Olm (ots) - Am Freitag, den 06.02.2026, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Schuhgeschäft in Nieder-Olm. Ein bislang unbekannter männlicher Täter wurde von einer Mitarbeiterin des Geschäfts dabei beobachtet, wie er ein Paar Schuhe anprobierte. Als sich die Mitarbeiterin anschließend in den Kassenbereich begab, verließ der Mann plötzlich das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren