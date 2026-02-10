Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Renitenter Ladendieb fährt mit gestohlenem E-Scooter vor

Mainz-Mombach (ots)

In einem Einkaufsmarkt in Mainz-Mombach ist es am Montag, 09.02.2026, gegen 21:00 Uhr zu einem versuchten räuberischen Diebstahl gekommen.

Ein 33-jähriger Mann nahm sich im Markt zwei Getränkedosen. Eine verstaute er unter seiner Kleidung, die andere bezahlte er an der Kasse. Beim Verlassen des Ladens wurde der Mann schließlich von einem Mitarbeiter angesprochen, weigerte sich jedoch, mit ins Büro zu kommen. In der Folge entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Rahmen der Mitarbeiter leicht verletzt wurde. Nachdem sich die Situation zwischenzeitlich beruhigt hatte, bedrohte der 33-Jährige den Mitarbeiter noch. Im Raum stehen nun ein versuchter räuberischer Diebstahl sowie eine Bedrohung.

Darüber hinaus erkannte ein Zeuge den E-Scooter, den der Beschuldigte zuvor im Eingangsbereich abgestellt hatte, als den seinen. Dieser war ihm vor wenigen Monaten gestohlen worden. Das Gefährt wurde zunächst sichergestellt und dem rechtmäßigen Eigentümer anschließend ausgehändigt.

