Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendiebstahl in Nieder-Olm - Täter flüchtig

Nieder-Olm (ots)

Am Freitag, den 06.02.2026, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Schuhgeschäft in Nieder-Olm.

Ein bislang unbekannter männlicher Täter wurde von einer Mitarbeiterin des Geschäfts dabei beobachtet, wie er ein Paar Schuhe anprobierte. Als sich die Mitarbeiterin anschließend in den Kassenbereich begab, verließ der Mann plötzlich das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung. Bei der anschließenden Überprüfung stellte die Mitarbeiterin fest, dass aus einem Schuhkarton ein Paar Schuhe im Wert von etwa 60 Euro entwendet wurden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 170 cm groß, rötlicher Bart, rötliche Haare, schwarzer Rucksack, bunte Tiefkühltasche

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Sachverhalt oder zur Identität des Täters geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pimainz3@polizei.rlp.de übermittelt werden.

