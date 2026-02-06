Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Ingelheim

Ingelheim (ots)

Am Donnerstag, den 05.02.2026, kam es im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 19:30 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus im Stadtgebiet von Ingelheim.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten bislang unbekannte Täter das Grundstück des Einfamilienhauses und beschädigten auf bislang unbekannte Art und Weise die Glasscheibe einer Terrassentür. Ein Eindringen in das Wohnhaus gelang den Tätern jedoch nicht, da die Balkongriff-Tür von innen verschlossen war. In der Folge ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

- Achten Sie darauf, Türen und Fenster auch bei kurzer Abwesenheit stets vollständig zu verschließen. - Mechanische Sicherungen, wie einbruchhemmende Fenster- und Türbeschläge, erhöhen den Widerstand gegen Einbruchsversuche erheblich. - Melden Sie verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei. - Sensibilisieren Sie Nachbarn und achten Sie gemeinsam auf ungewöhnliche Vorkommnisse in Ihrer Wohnumgebung.

Unsere Fachstelle für Prävention bietet darüber hinaus kompetente, produktneutrale und kostenlose Vor-Ort-Beratungen an: https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-mainz/praevention-und-beratung

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell