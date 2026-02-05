Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raub einer Handtasche in Mainz-Weisenau

Mainz (ots)

Am Dienstagmorgen, 04.02.2026, gegen 09:35 Uhr kam es in der Windthorststraße in Mainz-Weisenau zu einem Raubdelikt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ eine 42-jährige Frau ihre Wohnung und begab sich zu Fuß in Richtung Innenstadt. Kurz darauf näherten sich ihr zwei bislang unbekannte Täter von hinten und versuchten, ihr die mitgeführte Handtasche zu entreißen. Die Geschädigte hielt zunächst an der Tasche fest, woraufhin einer der Täter sie verbal bedrohte. Unter dem Eindruck der Drohung ließ die Frau die Handtasche los. Einer der Täter flüchtete mit einem E-Scooter, der zweite Täter entfernte sich zu Fuß in eine andere Richtung. Entwendet wurden eine hochwertige Handtasche, darin befindliches Bargeld sowie ein hochwertiger Schal. Zu den Tätern liegen bislang lediglich vage Personenbeschreibungen vor.

Die Polizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Windthorststraße gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

