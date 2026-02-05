PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt - Ladendieb nutzt Trolley für Diebestour

Mainz (ots)

In einem Supermarkt in der Mainzer Oberstadt forderte eine Kassierin am Mittwochnachmittag, 04.02.2026 gegen 13:30 Uhr einen Kunden auf, Gegenstände aus seinem Trolley auf das Warenband zu legen. Als dieser durch die Ansprache aggressiv wird und dies verweigert, unterstützen weitere Mitarbeiterinnen und Kunden die Kassiererin und können diesen bis zum Eintreffen der Polizei am Weggehen hindern. Die Polizeibeamten finden in dem Trolley vier Packungen Kaffeebohnen aus dem Supermarkt sowie originalverpackte Unterwäsche und Damensocken. Die Kaffeebohnen werden der Filialleitung übergeben. Die weitere Ware satmmt mutmaßlich ebenfalls aus Diebstählen. Die geschädigten Unternehmen müssen noch ermittlet werden. Die Filialleitung spricht dem 47-jährigen Beschuldigten ein lebenslanges Hausverbot aus. Die Polizei leitet Ermittlungen wegen der verschiedenen Diebstähle ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

