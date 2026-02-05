PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Graffiti in Schnellrestaurant

Mainz (ots)

Bei einer Kontrolle der Toiletten in einem Schnellrestaurant am Gutenbergplatz in Mainz, wird ein Jugendlicher beim Beschmieren von Toilettenwänden angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Um das Beschmieren von Wänden in den Toiletten eines Schnellrestaurants in den Griff zu bekommen, werden diese regelmäßig gereinigt und dieser Zustand von Mitarbeitenden kontrolliert. Hierbei wurden am Mittwoch, 04.02.2026 um 9:10 Uhr, wenige Minuten nach der Öffnung der Filiale, frische Schriftzüge sowie ein Jugendlicher festgestellt, der einen roten Permanentmarker in der Hand hielt. Ein blauer Permanentmarker wurde in einem Mülleimer aufgefunden.

Der Jugendliche erhält nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Er wurde an eine erziehungsberechtigte Person übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 08:51

    POL-PPMZ: Trickdiebstahl in Mainz-Gonsenheim

    Mainz-Gonsenheim (ots) - Am Mittwochnachmittag, gegen 17:45 Uhr, kam es in der Rektor-Forestier-Straße im Stadtteil Mainz-Gonsenheim zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines Bewohners eines Mehrfamilienhauses. Der Geschädigte befand sich in seiner Erdgeschosswohnung, als er durch Klopfen an einem Fenster auf eine bislang unbekannte Frau aufmerksam wurde. Diese deutete auf die Hauseingangstür. Nachdem der Mann die ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 11:49

    POL-PPMZ: Vermisste wohlbehalten angetroffen

    Mainz (ots) - Die gestern vom PP Südosthessen ausgestrahlte Fahndung nach einem 13-jährigen Mädchen wird eingestellt. Sie konnte wohlbehalten in Mainz angetroffen werden. Hier geht's zu Meldung des PP Südosthessen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6210290 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mainz Pressestelle Telefon: 06131 / 65-30022 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Mainz (ots) - Am Dienstag gegen 13:20 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Taunusstraße. Ein Zeuge konnte im Treppenhaus noch drei Frauen im Alter von geschätzt 25-40 Jahren beobachten. Erst nachdem die mutmaßlichen Täterinnen das Gebäude verlassen hatten fiel auf, dass in eine Wohnung eingebrochen wurde und dort Bargeld und Wertgegenstände entwendet wurden. Laut eines Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren