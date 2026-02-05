Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Graffiti in Schnellrestaurant

Mainz (ots)

Bei einer Kontrolle der Toiletten in einem Schnellrestaurant am Gutenbergplatz in Mainz, wird ein Jugendlicher beim Beschmieren von Toilettenwänden angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Um das Beschmieren von Wänden in den Toiletten eines Schnellrestaurants in den Griff zu bekommen, werden diese regelmäßig gereinigt und dieser Zustand von Mitarbeitenden kontrolliert. Hierbei wurden am Mittwoch, 04.02.2026 um 9:10 Uhr, wenige Minuten nach der Öffnung der Filiale, frische Schriftzüge sowie ein Jugendlicher festgestellt, der einen roten Permanentmarker in der Hand hielt. Ein blauer Permanentmarker wurde in einem Mülleimer aufgefunden.

Der Jugendliche erhält nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Er wurde an eine erziehungsberechtigte Person übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell