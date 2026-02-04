POL-PPMZ: Vermisste wohlbehalten angetroffen
Mainz (ots)
Die gestern vom PP Südosthessen ausgestrahlte Fahndung nach einem 13-jährigen Mädchen wird eingestellt. Sie konnte wohlbehalten in Mainz angetroffen werden.
Hier geht's zu Meldung des PP Südosthessen:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6210290
