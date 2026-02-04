PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermisste wohlbehalten angetroffen

Mainz (ots)

Die gestern vom PP Südosthessen ausgestrahlte Fahndung nach einem 13-jährigen Mädchen wird eingestellt. Sie konnte wohlbehalten in Mainz angetroffen werden.

Hier geht's zu Meldung des PP Südosthessen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6210290

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

