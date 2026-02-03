PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermisstenmeldung des PP Südosthessen

Mainz (ots)

Da Hinweise bestehen, dass sich die Vermisste im Raum Mainz aufhalten könnte wird die nachfolgende Pressemeldung des PP Südosthessen geteilt:

"Wo ist Melissa Manuela Christina Rieger? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 13 Jahre alten Vermissten.

Melissa ist 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Die Schülerin hat lange blonde Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine dunkelblaue Winterjacke, eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen und schwarze Turnschuhe. Zudem führte sie einen grünen Rucksack mit sich. Die Gesuchte wurde zuletzt am Montag (2. Februar), gegen 14.30 Uhr, in der Karlsbader Straße in Lettgenbrunn gesehen. Die Teenagerin ist seitdem unbekannten Aufenthaltes.

Es liegen Hinweise vor, dass sich die Vermisste in Mainz oder Frankfurt aufhalten könnte.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Melissa Manuela Christina Rieger geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 03.02.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein"

Die Originalmeldung mit Bild befindet sich unter folgendem Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6209456

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

