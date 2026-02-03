PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Autoscheiben eingeschlagen

Mainz (ots)

Am Montag zwischen 07:30 Uhr und 09:00 Uhr schlug bislang unbekannter Täter die Seitenscheiben von zwei in der Welschnonnengasse geparkten Autos ein. Der Täter setzte hierzu möglicherweise einen Backstein ein und entwendete aus einem Auto eine Tasche, sowie aus dem anderen Fahrzeug das fest eingebaute Radio.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 02.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbrüche im Mainzer Stadtgebiet

    Mainz (ots) - Über das Wochenende kam es im Mainzer Stadtgebiet zu Einbrüchen in Wohnungen, eine Arztpraxis und in einen Kiosk. In den meisten Fällen wurden die Gebäude über den rückwärtigen Bereich betreten, indem die Balkontür aufgehebelt oder eingeschlagen wurde. Der oder die Täter machten nur teilweise Beute in Form von Schmuck oder Bargeld. Folgende Tatorte wurden durch die Mainzer Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 08:45

    POL-PPMZ: Aggressiver Mann mit Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Samstag, gegen 17:45 Uhr, kam es in der Großen Bleiche in Mainz zu einem Polizeieinsatz, nachdem bei der Polizei gemeldet wurde, dass eine männliche Person auf offener Straße mit einer Pistole hantieren würde. Bereits während der Anfahrt gingen Hinweise mehrerer Zeugen ein, dass es sich bei der Waffe augenscheinlich um eine als solche ...

    mehr
