Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Autoscheiben eingeschlagen

Mainz (ots)

Am Montag zwischen 07:30 Uhr und 09:00 Uhr schlug bislang unbekannter Täter die Seitenscheiben von zwei in der Welschnonnengasse geparkten Autos ein. Der Täter setzte hierzu möglicherweise einen Backstein ein und entwendete aus einem Auto eine Tasche, sowie aus dem anderen Fahrzeug das fest eingebaute Radio.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

