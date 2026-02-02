Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aggressiver Mann mit Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Mainz-Altstadt (ots)

Am Samstag, gegen 17:45 Uhr, kam es in der Großen Bleiche in Mainz zu einem Polizeieinsatz, nachdem bei der Polizei gemeldet wurde, dass eine männliche Person auf offener Straße mit einer Pistole hantieren würde.

Bereits während der Anfahrt gingen Hinweise mehrerer Zeugen ein, dass es sich bei der Waffe augenscheinlich um eine als solche erkennbare Spielzeugwaffe handeln solle.

Die eingesetzten Kräfte trafen den Verantwortlichen sitzend auf der Straße an. In unmittelbarer Nähe wurde eine Spielzeugwaffe festgestellt und unverzüglich sichergestellt. Der Mann zeigte sich unmittelbar danach zunehmend aggressiv und schrie lautstark herum. Aufgrund seiner gesteigerten Aggressivität wurde er gefesselt. Ein zunächst ausgesprochener Platzverweis zeigte keine Wirkung, da der Mann weiterhin fremdaggressiv auftrat. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Nach Angaben einer Zeugin soll der Mann zuvor vorbeilaufende Personen durch das Mitführen der Spielzeugwaffe eingeschüchtert haben. Ob sich tatsächlich Personen konkret bedroht fühlten, muss im Nachgang verifiziert werden.

Während des Transports zur Dienststelle leistete der Mann erheblichen Widerstand und verhielt sich weiterhin äußerst aggressiv, sodass der Transport unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten erfolgte. Auch auf der Dienststelle setzte sich das aggressive Verhalten fort. Der Mann musste mit erhöhtem Kraftaufwand fixiert und in einer Gewahrsamszelle untergebracht werden.

Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

