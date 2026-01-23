PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Folgemeldung zu Unfall auf der L 117 bei Ochtendung

Ochtendung, L 117 (ots)

Nach Auswertung der Spurenlage dürfte sich der Unfall wie folgt ereignet haben: Ein 37jähriger Fahrzeugführer befuhr die L 117 aus Richtung Plaidt kommend in Richtung A 48. Ein weiterer Fahrzeugführer und seine Beifahrerin kam ihm mit seinem Geländewagen aus entgegengesetzter Richtung entgegen. Im Bereich zur Einmündung zur L 98 geriet der 37jährige Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Geländewagen zusammen. Im Geländewagen wurde die Beifahrerin schwer verletzt, schwebt aber nach ersten Erkenntnissen nicht in Lebensgefahr. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden voll gesperrt. Aktuell finden die Aufräumarbeiten statt, die Strecke dürfte in der nächsten halben Stunde wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

