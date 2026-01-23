Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (24/2026) Ermittlungen gegen drei Jugendliche und 64 Jahre alte Frau wegen Drogenhandels - Polizei durchsucht Wohnungen in Hann. Münden, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Stadtgebiet

Freitag, 23. Januar 2026

HANN. MÜNDEN (jk) - Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Drogenhandels hat die Polizei am Freitag (23.01.26) in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) die Wohnungen von drei Jugendlichen durchsucht. Die beiden 15 Jahre alten Jungen und ein gleichaltriges Mädchen sind nach vorliegenden Erkenntnissen dringend verdächtig, in der Vergangenheit illegal Betäubungsmittel (Haschisch) besessen, angekauft und auch verkauft zu haben. Am Freitagvormittag durchsuchten Beamte des Polizeikommissariats Hann. Münden die Wohnungen der Tatverdächtigen mit richterlich erlassenen Beschlüssen. Im Zuge der Maßnahmen stellte die Polizei diverse Beweismittel (u. a. szenetypisches Verpackungsmaterial) sicher. Die Schülerin und der Schüler wurden für die strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen und anschließend nach Hause entlassen. Die Ermittlungen gegen sie wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz (KCanG) dauern an.

Ebenfalls im Fokus der weiteren polizeilichen Ermittlungen steht in diesem Zusammenhang eine 64 Jahre alte Frau, die vermutlich in mehreren Fällen Cannabis an Kinder und Jugendliche abgeben bzw. verkauft haben soll. Auch ihre Wohnung in der Mündener Innenstadt wurde deshalb am Freitagvormittag durchsucht. Es wurde u. a. Haschisch und auch Amphetamine gefunden und beschlagnahmt.

Die tatverdächtige 64-Jährige befindet sich weiter auf freiem Fuß. Die Ermittlungen gegen sie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie auch die Auswertung aller bei den Durchsuchungen am Freitag in Hann. Münden beschlagnahmten Asservate dauern an.

