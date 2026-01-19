PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (21/2026) Nach Attacke in Bovender Aldi-Filiale im September 2025 - Öffentlichkeitsfahndung angeordnet, Polizei sucht mit Phantombild nach unbekannter Mittäterin

Göttingen (ots)

Bovenden, Göttinger Straße

Dienstag, 23. September 2025, gegen 17.55 Uhr

BOVENDEN (jk) - Am 23. September 2025 haben ein brutaler Ladendieb und seine Komplizin im Aldi-Markt in Bovenden (Landkreis Göttingen) an der Göttinger Straße zwei Kassiererinnen angegriffen und verletzt (wir berichteten, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6126155). Infolge der Tat musste die Filiale zwei Stunden früher schließen. Der unbekannte Angreifer und seine Begleiterin konnten seinerzeit noch vor Eintreffen der Polizei mit einem Fahrzeug flüchten.

Die Polizei in Göttingen leitete Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls ein. Identifiziert werden konnte das Täterpaar trotz aller Bemühungen aber bislang noch nicht.

Amtsgericht ordnet Öffentlichkeitsfahndung nach Mittäterin an

Um auf die Spur der unbekannten Mittäterin zu kommen, hat das Amtsgericht Göttingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen jetzt die Veröffentlichung eines Phantombildes der Frau im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Abbildung fußt auf den Aussagen von Zeugen.

Demnach soll die Gesuchte wie folgt ausgesehen haben: Ca. 165 bis 170 cm groß, zwischen Mitte 20 und 40 Jahre alt, korpulente Figur, rundes, fülliges Gesicht, gelbblondes, glattes Haar mit Mittelscheitel, dunkler Haaransatz oben, bekleidet mit weißer Hose, weißer Jacke, weißen Schuhe mit Keilabsatz und Glitzersteinen.

Wer die Abgebildete kennt, sachdienliche Hinweise auf ihre Identität bzw. Ihren Aufenthaltsort oder sonst sachdienliche Hinweise zum Fall geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

