Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (19/2026) Vollbrand eines Aufliegers einer Sattelzugmaschine auf der BAB 7 zwischen den AS Lutterberg und Hedemünden mit eingerichteter Vollsperrung

Göttingen (ots)

34346 Hann. Münden, Ortsteil Laubach, Fahrtrichtung Hannover, Kilometer 292,600, Freitag, 16.01.2026, gegen 19:14 Uhr

GÖTTINGEN (fm) - Aufgrund des Vollbrandes eines Aufliegers einer Sattelzugmaschine ist die A7 zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Hedemünden in Fahrtrichtung Hannover derzeit voll gesperrt.

Die Dauer der Sperrung ist derzeit nicht absehbar. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell