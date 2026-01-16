POL-GÖ: (19/2026) Vollbrand eines Aufliegers einer Sattelzugmaschine auf der BAB 7 zwischen den AS Lutterberg und Hedemünden mit eingerichteter Vollsperrung
Göttingen (ots)
34346 Hann. Münden, Ortsteil Laubach, Fahrtrichtung Hannover, Kilometer 292,600, Freitag, 16.01.2026, gegen 19:14 Uhr
GÖTTINGEN (fm) - Aufgrund des Vollbrandes eines Aufliegers einer Sattelzugmaschine ist die A7 zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Hedemünden in Fahrtrichtung Hannover derzeit voll gesperrt.
Die Dauer der Sperrung ist derzeit nicht absehbar. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Göttingen
Einsatz-& Streifendienst Autobahnpolizei
Robert-Bosch-Breite 14
37079 Göttingen
Telefon: 0551/491-6517
eingestellt für die
Polizeiinspektion Göttingen
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell