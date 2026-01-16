Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (18/2026) Überfall auf der B 80 - Opfer unverletzt. Polizei sucht Hinweise zu dunklem BMW

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Bundesstraße 80, zwischen Reinhardshagen und Hann. Münden Donnerstag, 15. Januar 2026, gegen 00.45 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab) - In der Nacht zu Donnerstag (15.01.26) kam es auf der Bundesstraße 80 bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen) zu einem Überfall auf einen Autofahrer unter Vorhalt eines Messers. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Göttingen gegen 00:45 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Hann. Münden unterwegs. Ab der Ortschaft Reinhardshagen habe ihn ein bislang unbekannter dunkler Pkw mit auffälligem Fahrverhalten gefolgt.

Nach den Schilderungen des Opfers überholte das Fahrzeug kurz vor der Gemeindegrenze zu Hann. Münden, in Höhe der Veckerhäger Straße, den Mann unvermittelt, setzte sich vor ihn und bremste ihn bei eingeschaltetem Warnblinklicht bis zum Stillstand aus. Anschließend seien zwei maskierte Männer aus dem Fahrzeug gestiegen und hätten das Opfer unter Drohung mit einem Messer aufgefordert, auszusteigen und Bargeld herauszugeben. Der Mann habe daraufhin die Tageseinnahmen aus seiner beruflichen Tätigkeit in Höhe von mehreren hundert Euro ausgehändigt. Verletzt worden sei er dabei nicht.

Die Täter seien anschließend mit einer dunklen Limousine, vermutlich einem neueren BMW, in Richtung Hann. Münden geflüchtet. Nach Angaben des Opfers handelte es sich um zwei männliche Personen im Alter von etwa 25 bis 35 Jahren. Einer der Täter sei etwa 170 cm groß und kräftig, der zweite circa 180 cm groß und schlank gebaut gewesen. Beide hätten dunkle Oberbekleidung, dunkle bis blaue Hosen sowie schwarze Sturmhauben getragen und akzentfrei Deutsch gesprochen.

Die Polizei Hann. Münden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der B 80 zwischen Reinhardshagen und Hann. Münden beobachtet haben, sich zu melden. Besonders gesucht werden Hinweise zu einem dunklen, mutmaßlich neuwertigen BMW, der im genannten Bereich aufgefallen sein könnte.

Hinweise nimmt die Polizei Hann. Münden unter der Telefonnummer 05541/951-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell