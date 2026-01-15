Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (17/2026) Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach Sachbeschädigung - zwei Einsatzkräfte verletzt. 29-Jähriger in psychiatrische Einrichtung eingewiesen

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner Straße / Bushaltestelle "Kornmarkt" Montag, 12. Januar 2026, gegen 22:40 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Nach einer Sachbeschädigung im Innenstadtbereich von Göttingen ist es am späten Montagabend (12.01.2026) zu einem tätlichen Angriff auf Polizeivollzugsbeamte gekommen. Zwei Einsatzkräfte wurden dabei verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein 29-jähriger Mann gegen 22:40 Uhr eine Glasflasche gegen die Fensterscheibe eines Kreditinstituts in der Prinzenstraße. Die Scheibe wurde hierbei beschädigt. Der Vorfall wurde kurze Zeit später von einem Zeugen der Polizei gemeldet.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ergaben sich Hinweise auf den Tatverdächtigen, einen 29-jährigen Mann aus Göttingen. Dieser konnte wenig später im Bereich der Bushaltestelle "Kornmarkt" angetroffen werden.

Nach seiner ordnungsgemäßen Belehrung als Beschuldigter verhielt sich der Mann zunächst ruhig, zeigte jedoch kurz darauf ein zunehmend unkooperatives und psychisch auffälliges Verhalten. In der weiteren Situation kam es zu einem Gerangel zwischen dem Beschuldigten und den eingesetzten Polizeibeamten. In der Folge schlug der Mann unkontrolliert mehrfach mit der Faust in Richtung der Einsatzkräfte. Dabei wurden beide Polizeibeamten verletzt.

Der Mann konnte erst mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte unter Kontrolle gebracht und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Auch im weiteren Verlauf verhielt sich der Beschuldigte deutlich psychisch auffällig und unkooperativ. Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel lagen vor.

Die beiden angegriffenen Polizeibeamten mussten medizinisch behandelt werden und waren im Anschluss zunächst nicht dienstfähig. Inzwischen sind beide wieder wohlauf. Der Beschuldigte blieb unverletzt. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf ärztliche Anordnung in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte dauern an.

