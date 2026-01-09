Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (15/2026) Wollten sie etwas stehlen? Überwachungskamera filmt Verdächtige auf Privatgrundstück in Friedland, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Friedland, Leinestraße

Dienstag, 6. Januar 2026, gegen 01.10 Uhr

FRIEDLAND (jk) - Auf einem Grundstück an der Leinestraße in Friedland (Landkreis Göttingen) hat eine private Überwachungskamera Dienstagnacht (06.01.26) einen unbekannten Verdächtigen aufgezeichnet, der sich unter einem Carport an zwei abgestellten PKW zu schaffen gemacht hat. Die Aufnahmen zeigen, wie der hell gekleidete Unbekannte an den Türgriffen der Autos zog. Als sich beide Fahrzeuge so nicht öffnen ließen, entfernte er sich vom Grundstück.

Der Verdächtige war offensichtlich nicht allein. Auf dem Video ist im Hintergrund schemenhaft eine weitere Person zu sehen, die Schuhe mit reflektierenden Applikationen trägt.

Der von der Kamera vollständig erfasste Mann war laut Aufzeichnung schlank, hatte einen dunklen Oberlippenbart und trug eine Brille. Zur Bekleidung sind eine helle/ggf. weiße Wintersteppjacke mit Kapuze, eine helle Hose und helle Sneaker bekannt.

Auch wenn an den angefassten Fahrzeugen keine Schäden entstanden sind und auch nichts aus diesen gestohlen wurde, sucht die Polizei in Friedland dennoch nach Zeugen, die die beiden Verdächtigen Dienstagnacht beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der 05504/94982-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell